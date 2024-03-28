Німецька поштова служба припинила перевозити листи внутрішніми авіалініями після 63 років

Головний національний поштовий оператор Німеччини Deutsche Post у четвер припинив використовувати внутрішні рейси для перевезення листів після майже 63 років.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Компанія повідомила, що останні літаки, які перевозили листи між північчю і півднем країни, що експлуатувалися підрозділом Lufthansa Eurowings, а також Tui Fly, здійснили нічні рейси за маршрутами Штутгарт-Берлін, Ганновер-Мюнхен та Ганновер-Штутгарт.

Deutsche Post заявила, що тепер листи між цими пунктами призначення перевозитимуться автомобільним транспортом, що дозволить компанії скоротити викиди вуглекислого газу більш ніж на 80%.

"У часи зміни клімату авіаперевезення внутрішніх листів у Німеччині більше не може бути виправданим, зокрема й тому, що зараз немає тієї терміновості, яка була притаманна письмовій кореспонденції в минулі десятиліття", – заявив операційний директор підрозділу поштових відправлень та посилок DHL Group, що є материнською компанією Deutsche Post, Марк Хітшфельд.

У грудні німецький уряд розробив законопроєкт, який ще має проголосувати парламент, який має на меті зменшити тиск на Deutsche Post щодо швидкої доставки листів, що дозволить компанії скоротити витрати.

Наразі поштова служба повинна доставляти щонайменше 80% листів на наступний робочий день після їх відправлення. Згідно із запланованими новими правилами, вона повинна буде доставляти 95% на третій робочий день.

Раніше німецькі законодавці схвалили тримільярдний пакет заходів для стимулювання бізнесу, який передбачає податкові пільги та зменшення бюрократії.

Згідно з новим звітом Бундесбанку, німецька економіка, ймовірно, перебуватиме в рецесії в першому кварталі 2024 року через затримку її відновлення.

Перед цим стало відомо, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.