Експорт німецької зброї, зокрема, в  Україну суттєво знизився у 2025 році

Після двох рекордних років, цього року кількість ліцензій на експорт німецької зброї значно зменшилася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з відповіддю Федерального міністерства економіки та енергетики на запит Лівої партії, уряд Німеччини дав зелене світло на експорт зброї та іншого військового обладнання на суму 8,40 млрд євро в період з 1 січня по 8 грудня 2025 року.

У попередні два роки обсяг затверджених ліцензій досяг рекордного рівня 13,33 млрд євро (2024 рік) і 12,15 млрд євро (2023 рік).

За даними Німецького інформаційного агентства (dpa), лист державного секретаря Томаса Штеффена вказує на значне зменшення експорту зброї до України. Ця цифра становить 1,14 млрд євро, порівняно з 8,15 млрд євро за весь попередній рік. Речниця міністерства пояснила dpa, що поточна підтримка України частково базується на раніше наданих дозволах.

"Крім того, – додала вона, – кошти для України спрямовуються на довгострокові проекти, які не всі призведуть до негайного отримання експортних ліцензій, а лише пізніше".

Речниця також зазначила, що ліцензії на експорт зброї не потрібні для всіх послуг з військової підтримки – це також стосувалося попереднього року. Крім того, Україна все більше інвестує у власне виробництво зброї.

З моменту зміни уряду детальний перелік поставок зброї до України не публікують. Новий уряд ХДС/ХСС і СДПН обґрунтовує цю зміну курсу тим, що російські агресори не повинні знати про військову підтримку України.

За нового уряду Німеччини було видано експортні ліцензії на загальну суму 5,39 млрд євро. Серед країн-імпортерів прикметно, що після Норвегії (1,31 млрд євро) Туреччина посідає друге місце з експортними ліцензіями на суму 726 млн євро, випереджаючи Україну (483 млн євро). Це найвищий показник для Туреччини з 1999 року.

Поставки озброєння до Туреччини, яка є партнером НАТО, є суперечливими через ситуацію з правами людини в цій країні, а також через міжнародні дії уряду в Анкарі. Після вторгнення Туреччини до Сирії в 2016 році експортні ліцензії були значно скорочені до одиниць і десятків мільйонів євро. Однак за попереднього коаліційного уряду вони вже зросли до понад 250 мільйонів євро минулого року. Нинішній коаліційний уряд нарешті змінив курс у липні, давши зелене світло на експорт бойових літаків Eurofighter.

Як повідомлялося, у 2025 році Велика Британія експортувала зброю на рекордну суму в 22 мільярди євро, і в уряді кажуть, що "це ще не межа".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на останньому засіданні "Рамштайну" оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.