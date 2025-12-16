Німеччина передасть Україні ракети Sidewinder з запасів Бундесверу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.

Про це він сказав на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає "Європейська правда"

Пісторіус зазначив, що Німеччина суттєво посилила протиповітряну оборону України, поставивши дві системи Patriot, про які домовилися в серпні, частково завдяки норвезьким партнерам, а також дев'яту систему протиракетної оборони IRIS-T.

"Наступного року ми надамо велику кількість ракет Sidewinder з наших запасів для посилення протиповітряної оборони України", – сказав німецький міністр.

Це ракети "повітря-повітря", які можуть застосовуватися з вертольотів або винищувачів проти ворожих літаків або дронів.

США вже передавали Україні такі ракети. Українські фахівці переобладнали ці призначені для винищувачів F-16 ракети у ракети "земля-повітря" для потреб української протиповітряної оборони.

"Ми їх переробили. Ми знайшли спосіб запускати їх з землі. Це свого роду саморобна протиповітряна оборона", – розповідав співрозмовник Financial Times у 2023 році.

За його словами, це один із прикладів переобладнання, здавалося, вже непотрібної техніки, на використовувану зброю.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засіданні "Рамштайну" заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України відбувається 16 грудня у форматі відеозв’язку.