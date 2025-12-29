Экспорт немецкого оружия, в частности, в Украину существенно снизился в 2025 году

После двух рекордных лет, в этом году количество лицензий на экспорт немецкого оружия значительно уменьшилось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно ответу Федерального министерства экономики и энергетики на запрос Левой партии, правительство Германии дало зеленый свет на экспорт оружия и другого военного оборудования на сумму 8,40 млрд евро в период с 1 января по 8 декабря 2025 года.

В предыдущие два года объем утвержденных лицензий достиг рекордного уровня 13,33 млрд евро (2024 год) и 12,15 млрд евро (2023 год).

По данным Немецкого информационного агентства (dpa), письмо государственного секретаря Томаса Штеффена указывает на значительное уменьшение экспорта оружия в Украину. Эта цифра составляет 1,14 млрд евро по сравнению с 8,15 млрд евро за весь предыдущий год. Пресс-секретарь министерства объяснила dpa, что текущая поддержка Украины частично основана на ранее предоставленных разрешениях.

"Кроме того, – добавила она, – средства для Украины направляются на долгосрочные проекты, которые не все приведут к немедленному получению экспортных лицензий, а только позже".

Пресс-секретарь также отметила, что лицензии на экспорт оружия не нужны для всех услуг по военной поддержке – это также касалось предыдущего года. Кроме того, Украина все больше инвестирует в собственное производство оружия.

С момента смены правительства подробный перечень поставок оружия в Украину не публикуется. Новое правительство ХДС/ХСС и СДПГ обосновывает это изменение курса тем, что российские агрессоры не должны знать о военной поддержке Украины.

При новом правительстве Германии были выданы экспортные лицензии на общую сумму 5,39 млрд евро. Среди стран-импортеров примечательно, что после Норвегии (1,31 млрд евро) Турция занимает второе место с экспортными лицензиями на сумму 726 млн евро, опережая Украину (483 млн евро). Это самый высокий показатель для Турции с 1999 года.

Поставки вооружения в Турцию, которая является партнером НАТО, являются спорными из-за ситуации с правами человека в этой стране, а также из-за международных действий правительства в Анкаре. После вторжения Турции в Сирию в 2016 году экспортные лицензии были значительно сокращены и в последующие годы составляли единицы или десятки миллионов евро. Однако при предыдущем коалиционном правительстве они уже выросли до более чем 250 миллионов евро в прошлом году. Нынешнее коалиционное правительство наконец изменило курс в июле, дав зеленый свет на экспорт боевых самолетов Eurofighter.

Как сообщалось, в 2025 году Великобритания экспортировала оружие на рекордную сумму в 22 миллиарда евро, и в правительстве говорят, что "это еще не предел".

Министр обороны Германии Борис Писториус на последнем заседании "Рамштайна" объявил о намерениях передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.