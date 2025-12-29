Уряд Боснії і Герцеговини легалізує медичний канабіс

Рада міністрів Боснії і Герцеговини ухвалила рішення, що дозволяє використання канабісу в медичних цілях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Про прийняте рішення заявив депутат парламенту БіГ Саша Магазинович, який багато років поспіль лобіював легалізацію медичного канабісу. За його словами, цей процес був позначений численними перешкодами, а також переконливими свідченнями пацієнтів, яким препарати на основі канабісу допомогли у лікуванні.

Урядове рішення перемістило канабіс з колонки 1, де речовини були суворо заборонені, до колонки 2, де його використання було дозволено під суворим контролем та в медичних цілях. До цієї ж групи вже входять такі речовини, як опіум та морфін, які використовуються в системі охорони здоров'я протягом багатьох років.

Хоча рішення вже прийнято, Магазинович зазначив, що робота ще не повністю завершена, оскільки реалізація урядового рішення залежатиме від правил та точних процедур.

