У Чехії пенсіонера покарали за вирощування марихуани, якою він втамовував біль

У місті Ждяр-над-Сазавою на сході Чехії суд засудив до умовного покарання пенсіонера з інвалідністю Мілоша Єнчика, який вирощував марихуану, аби за її допомоги полегшувати біль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Єнчик із 17 років страждає на анкілозуючий спондилоартрит – хронічне запальне захворювання суглобів, переважно хребців, яке супроводжується болем і скутістю хребта.

Десять років тому стан чоловіка погіршився, і він почав вживати марихуану як доповнення до іншого лікування, аби втамувати біль і запалення в організмі.

У 2023 році поліція під час обшуку у Єнчика виявила 136 рослин марихуани, а також близько 7,6 кілограма висушеної рослини, що заборонено законодавством Чехії.

Адвокат Єнчика запропонував обвинуваченню угоду про визнання вини, внаслідок чого чоловіку дали трирічний умовний термін, а також конфіскацію обладнання для вирощування і переробки марихуани.

З 2026 року у Чехії мають набути чинності поправки до Кримінального кодексу, які послаблять обмеження на вживання та зберігання канабісу.

Нагадаємо, раніше Вищий адміністративний суд Чехії після багаторічного судового спору постановив, що так звана Церква коноплі не може вважатись релігійним віровченням, а її послідовники – реєструвати відповідні організації.