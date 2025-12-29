Правительство Боснии и Герцеговины легализует медицинский каннабис

Совет министров Боснии и Герцеговины принял решение, разрешающее использование каннабиса в медицинских целях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

О принятом решении заявил депутат парламента БиГ Саша Магазинович, много лет подряд лоббировавший легализацию медицинского каннабиса. По его словам, этот процесс был отмечен многочисленными препятствиями, а также убедительными показаниями пациентов, которым препараты на основе каннабиса помогли в лечении.

Правительственное решение переместило каннабис из колонки 1, где вещества были строго запрещены, в колонку 2, где его использование было разрешено под строгим контролем и в медицинских целях. В эту группу уже входят такие вещества, как опиум и морфин, которые используются в системе здравоохранения на протяжении многих лет.

Хотя решение уже принято, он отметил, что работа еще не полностью завершена, поскольку реализация правительственного решения будет зависеть от правил и точных процедур.

