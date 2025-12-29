Литва продовжує заборону транзиту товарів, що можуть використовуватися у війні проти України

Уряд Литви продовжив ще на рік тимчасову заборону на наземний транзит товарів подвійного призначення, які можуть потрапити до Росії та Білорусі та бути використані у війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на LRT.

Прийняте 29 грудня урядове рішення продовжує термін заборони до 2 січня 2027 року.

"Розширюючи заходи експортного контролю, ми прагнемо забезпечити ефективне застосування міжнародних санкцій та зменшити ризик їх обходу. Це важливий крок у зміцненні нашої безпеки та безпеки всієї Європи", – заявив віцеміністр Паулюс Петраускас.

Згідно зі звітом, ці заходи допомогли зменшити потік таких товарів до Росії та Білорусі, але ризик ухилення від санкцій залишається, тому було вирішено продовжити термін їх дії.

Нагадаємо, у червні 2023 року було заборонено транзит територією Литви 57 груп товарів подвійного використання – переважно продукції з мікроелектронними та напівпровідниковими компонентами. Згодом до цього списку було додано різні механічні пристрої, оптичні та напівпровідникові носії, літієві елементи та батареї, транспортні засоби для перевезення вантажів, а також барометри.

Нагадаємо, 27 грудня Литва офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Це означає, що тепер Литва розпочне переговори про можливості придбання або виробництва протипіхотних мін.