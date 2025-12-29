Литва продолжает запрет транзита товаров, которые могут использоваться в войне против Украины

Правительство Литвы продлило еще на год временный запрет на наземный транзит товаров двойного назначения, которые могут попасть в Россию и Белоруссию и использоваться в войне против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Принятое 29 декабря правительственное решение продлевает срок запрета до 2 января 2027 года.

"Расширяя меры по экспортному контролю, мы стремимся обеспечить эффективное применение международных санкций и уменьшить риск их обхода. Это важный шаг в укреплении нашей безопасности и безопасности всей Европы", – заявил вице-министр Паулюс Петраускас.

Согласно отчету, эти меры помогли снизить поток таких товаров в Россию и Беларусь, но риск уклонения от санкций остается, поэтому было решено продлить срок их действия.

Напомним, в июне 2023 года был запрещен транзит по территории Литвы 57 групп товаров двойного использования – преимущественно продукции с микроэлектронными и полупроводниковыми компонентами. Впоследствии в этот список были добавлены различные механические устройства, оптические и полупроводниковые носители, литиевые элементы и батареи, транспортные средства для перевозки грузов, а также барометры.

Напомним, 27 декабря Литва официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.Это означает, что в настоящее время Литва начнет переговоры о возможностях приобретения или производства противопехотных мин.