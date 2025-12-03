Чому новий президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном і які це матиме наслідки

28 листопада угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову поїхав до російського диктатора Владіміра Путіна. Сам візит угорського авторитарного лідера до російського диктатора не приніс сенсацій – як повідомляють, їхні обговорення були зосереджені на постачанні російської нафти та газу до Угорщини, а також на війні в Україні.

Втім, цей візит приніс несподівані наслідки у відносинах із новим польським президентом Каролем Навроцьким, якого в Орбана вже поспішили оголосити своїм союзником.

Президент Польщі вирішив скасувати заплановану двосторонню зустріч з угорським прем’єром – крок, який став для Будапешта холодним душем.

Про наслідки цього рішення Навроцького читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Відмова Орбану: як візит до Путіна зруйнував правий альянс між Польщею та Угорщиною. Далі – стислий її виклад.

Ще кілька років тому угорський прем’єр Віктор Орбан не приховував амбіцій побудувати в Центральній Європі альтернативний центр впливу, де Польща відігравала б ключову роль.

А польські праві з партії "Право і справедливість" ("ПіС") не втомлювалися повторювати, що попри протилежне бачення російської загрози, країни об’єднує спільне опонування "диктатурі Брюсселю".

Втім, повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році зробило таку конфігурацію неможливою. Варшава зайняла однозначно проукраїнську позицію, а Будапешт зберіг курс на співпрацю з Москвою.

Перемога Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі, якого підтримувала "ПіС", була сприйнята Віктором Орбана як шанс на відновлення "містка" до Варшави.

Віктор Орбан не приховує прагнення відновити Вишеградську четвірку як базу для протистояння центральноєвропейських країн Брюсселю (а також для блокування вступу України до ЄС). І зустріч президентів "четвірки", запланована на 3 грудня в угорському Естергомі, мала стати ілюстрацією того, що цей план має всі шанси на здійснення.

Проте візит до Путіна все зіпсував. Адже Навроцький, хоч ідеологічно є близьким до радикальних правих (в тому числі – критикує ЄС та Україну), однак не є політиком проросійського ухилу. Швидше навпаки.

Очільник Польщі скасував окрему зустріч з угорським прем’єром. Він послався на спадщину Леха Качинського – ідею солідарності Європи перед безпековими викликами. А візит Орбана до Кремля підриває саме цю основу.

При цьому Навроцький не відмовився від участі у саміті президентів Вишеградської групи. Цим він демонструє, що регіональний формат важливий, але особисто угорський прем’єр не може претендувати на роль стратегічного партнера.

Вочевидь така відмова стала справжнім ляпасом для угорського прем’єра.

Особливо неприємним у контексті парламентських виборів, які в Угорщині мають відбутися у квітні наступного року.

Більш того, цей крок президента Польщі спричинив одночасно декілька розломів – як поміж правою опозицією всередині Польщі, так і між польськими та угорськими "консерваторами".

Але головне – він показав, що традиційна польська правиця залишається непоступливою у питаннях загравань із РФ. А ті польські політичні сили, які дотримуються протилежних поглядів, опинилися в явній меншості.

