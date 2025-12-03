Почему президент Польши отказался от встречи с Орбаном и какие это будет иметь последствия

28 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова поехал к российскому диктатору Владимиру Путину. Сам визит венгерского авторитарного лидера к российскому диктатору не принес сенсаций – как сообщается, их обсуждение было сосредоточено на поставках российской нефти и газа в Венгрию, а также на войне в Украине.

Впрочем, этот визит принес неожиданные последствия в отношениях с новым польским президентом Каролем Навроцким, которого в Орбане уже поспешили объявить своим союзником.

Президент Польши решил отменить запланированную двустороннюю встречу с венгерским премьером – шаг, который стал для Будапешта холодным душем.

О последствиях этого решения Навроцкого читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Отказ Орбану: как визит к Путину разрушил правый альянс между Польшей и Венгрией. Далее – краткое изложение статьи.

Еще несколько лет назад венгерский премьер Виктор Орбан не скрывал амбиций построить в Центральной Европе альтернативный центр влияния, где Польша играла бы ключевую роль.

А польские правые из партии "Право и справедливость" ("ПиС") не уставали повторять, что, несмотря на противоположное видение российской угрозы, страны объединяет общее противостояние "диктатуре Брюсселя".

Впрочем, полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году сделало такую конфигурацию невозможной. Варшава заняла однозначно проукраинскую позицию, а Будапешт сохранил курс на сотрудничество с Москвой.

Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, которого поддерживала "ПиС", была воспринята Виктором Орбаном как шанс на восстановление "мостика" к Варшаве.

Виктор Орбан не скрывает стремления восстановить Вышеградскую четверку как базу для противостояния центральноевропейских стран Брюсселю (а также для блокирования вступления Украины в ЕС). И встреча президентов "четверки", запланированная на 3 декабря в венгерском Эстергоме, должна была стать иллюстрацией того, что этот план имеет все шансы на осуществление.

Однако визит к Путину все испортил. Ведь Навроцкий, хотя идеологически и близок к радикальным правым (в том числе критикует ЕС и Украину), но не является политиком пророссийского уклона. Скорее наоборот.

Глава Польши отменил отдельную встречу с венгерским премьером. Он сослался на наследие Леха Качиньского – идею солидарности Европы перед вызовами безопасности. А визит Орбана в Кремль подрывает именно эту основу.

При этом Навроцкий не отказался от участия в саммите президентов Вышеградской группы. Этим он демонстрирует, что региональный формат важен, но лично венгерский премьер не может претендовать на роль стратегического партнера.

Очевидно, такой отказ стал настоящей пощечиной для венгерского премьера.

Особенно неприятной в контексте парламентских выборов, которые в Венгрии должны состояться в апреле следующего года.

Более того, этот шаг президента Польши вызвал одновременно несколько разломов – как между правой оппозицией внутри Польши, так и между польскими и венгерскими "консерваторами".

Но главное – он показал, что традиционная польская правая остается непреклонной в вопросах заигрывания с РФ. А те польские политические силы, которые придерживаются противоположных взглядов, оказались в явном меньшинстве.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Отказ Орбану: как визит к Путину разрушил правый альянс между Польшей и Венгрией.