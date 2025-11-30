Президент Польщі скасував зустріч з Орбаном після його вояжу до Путіна

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати свою зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном у зв’язку візитом останнього до очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це повідомив у неділю вранці в соцмережі Х голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, пише "Європейська правда".

Пшидач зазначив, що президент Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів припинення війни в Україні, спровокованої Росією.

"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", – написав Пшидач.

Він додав, що на зустрічі разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи.

У середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Ще до того, як Пшидач оголосив, що Навроцький не зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини, глава польського уряду Дональд Туск прокоментував заплановану зустріч політиків. "Орбан відвідує Путіна, Навроцький відвідує Орбана. Хаос у переговорах щодо плану Віткоффа та політична криза в Києві. Фатальне поєднання", – наголосив Туск.

Речник Навроцького на початку вересня анонсував, що зустріч президента Польщі та Віктора Орбана відбудеться найближчим часом.

У п'ятницю в Москві під час зустрічі з главою Кремля Путіним Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.