Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив, що у військовому сенсі Україна програла війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.hu.

Він повторив свої думки, які були відомі ще з минулого року, щодо війни в Україні та позиції уряду, підкресливши, що "доки в сусідстві триває відкрита війна, ймовірність навмисної або випадкової ескалації є високою, а це також ставить під загрозу угорський народ".

Він заявив, що мир можна досягти лише дипломатичними засобами. Наміри США встановити мир, за його словами, підриваються лідерами Європейського Союзу, його держави намагаються його зірвати і зроблять все, щоб війна тривала.

"Угорщина продовжує бути на боці миру", – додав він.

Міністр національної оборони також зазначив, що, за його інформацією, щодня на російсько-українському фронті втрачається тисяча бійців, які не повертаються на поле бою, чверть з яких гине в бою. Деякі дороги непрохідні, а "крах українського сільського господарства", яке раніше демонізувалося урядом, також негативно позначається на угорцях, додав він.

Салай-Бобровницький також заявив, що українська армія укомплектована на 40 відсотків, а російська – на 70, "з військової точки зору Україна програла цю війну".

28 листопада в Москві під час зустрічі з главою Кремля Путіним прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив за швидке закінчення війни в Україні. Водночас він дав зрозуміти, що сподівається на вигідні і стабільні поставки нафти і газу.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.