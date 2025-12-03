Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что в военном смысле Украина проиграла войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.hu.

Он повторил свои мысли, которые были известны еще с прошлого года, о войне в Украине и позиции правительства, подчеркнув, что "пока в соседстве продолжается открытая война, вероятность преднамеренной или случайной эскалации высока, а это также ставит под угрозу венгерский народ".

Он заявил, что мир можно достичь только дипломатическими средствами. Намерения США установить мир, по его словам, подрываются лидерами Европейского Союза, его государства пытаются его сорвать и сделают все, чтобы война продолжалась.

"Венгрия продолжает быть на стороне мира", – добавил он.

Министр национальной обороны также отметил, что, по его информации, ежедневно на российско-украинском фронте теряют тысячу бойцов, которые не возвращаются на поле боя, четверть из которых погибает в бою. Некоторые дороги непроходимы, а крах украинского сельского хозяйства, которое ранее демонизировалось правительством, также негативно сказывается на венграх, добавил он.

Салай-Бобровницкий также заявил, что украинская армия укомплектована на 40 процентов, а российская – на 70, "с военной точки зрения Украина проиграла эту войну".

28 ноября в Москве во время встречи с главой Кремля Путиным премьер Венгрии Виктор Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа.

Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.