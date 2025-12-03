Швеція про заяви Путіна щодо війни з Європою: ми знаємо, що це реальна загроза

Швеція як держава, що розташована недалеко від Росії, усвідомлює, що ця країна становить реальну загрозу і її треба стримувати.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард на полях міністерського засідання в штаб-квартирі НАТО.

Очільниця шведського МЗС коментувала вчорашню заяву очільника Кремля Владіміра Путіна про його готовність до війни з Європою.

"Ми знаємо, – а особливо ті з нас, хто живе поблизу Росії, – що вони становлять реальну загрозу. Саме тому нам необхідно стримувати їх усіма можливими способами", – заявила Малмер Стенегард.

Міністерка повідомила, що у зв’язку з цим "дійшла висновку, що нам необхідно наростити власні інвестиції у військову сферу".

"Тому сьогоднішня зустріч є важливою для обговорення індивідуальних внесків в рамках цілей, які ми визначили в Гаазі цього літа", – додала Марія Малмер Стенегард.

Як повідомляла "Європейська правда", керівник Кремля Владімір Путін 2 грудня заявив, що готовий почати війну з Європою "прямо зараз".

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що російська позиція на переговорах з США не є прийнятною і лише посилить небезпеки у регіоні.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також наголосив, що Альянс "не сприйме нову Ялту" як результат домовленості з РФ.