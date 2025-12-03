Швеция о заявлениях Путина о войне с Европой: мы знаем, что это реальная угроза

Швеция как государство, расположенное недалеко от России, осознает, что эта страна представляет реальную угрозу и ее надо сдерживать.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард на полях министерского заседания в штаб-квартире НАТО.

Глава шведского МИД прокомментировала вчерашнее заявление главы Кремля Владимира Путина о его готовности к войне с Европой.

"Мы знаем, – а особенно те из нас, кто живет недалеко от России, – что они представляют реальную угрозу. Именно поэтому нам необходимо сдерживать их всеми возможными способами", – заявила Малмер Стенегард.

Министр сообщила, что в связи с этим "пришла к выводу, что нам необходимо нарастить собственные инвестиции в военную сферу".

"Поэтому сегодняшняя встреча важна для обсуждения индивидуальных взносов в рамках целей, которые мы определили в Гааге этим летом", – добавила Мария Малмер Стенегард.

Как сообщала "Европейская правда", глава Кремля Владимир Путин 2 декабря заявил, что готов начать войну с Европой "прямо сейчас".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что российская позиция на переговорах с США не является приемлемой и только усилит опасности в регионе.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также отметил, что Альянс "не воспримет новую Ялту" как результат договоренности с РФ.