"Ми не сприймемо нову Ялту". Норвегія пояснила очікування від переговорів з Кремлем

Європейські держави-члени НАТО переконані, що будь-які схеми розподілу Європи, на кшталт ялтинських домовленостей після Другої світової війни, не є прийнятними.

Про це заявив перед початком зустрічі НАТО міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

За словами міністра, Європа має і буде наполягати на своїх умовах, оскільки йдеться не лише про безпеку України. "Ключове питання – щоб мир був справедливим і тривалим. Це – питання майбутнього України, але також це питання майбутнього Європи", – пояснив він.

"Ми не приймемо жодну нову "Ялту" (домовленість про розподіл зон впливу)", – пояснив Еспен Барт Ейде.

Міністр наголосив, що зараз і на полі бою в Україні, і під час "мирних переговорів" визначається безпекова архітектура всієї Європи.

"Війни завжди завершуються, але після кожної війни настає повоєнна ера, і вона триває довше, ніж будь-яка війна. І безпекова архітектура будується не тільки після війни, а й на фінальних стадіях війни, тому наша задача – підтримувати Україну сильною, – заявив він, ще раз наголосивши: – Безпекова інфраструктура Європи визначається на війні в Україні".

Як повідомлялося, Норвегія також оголосила, що дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ.

Також днями стало відомо, що Україна і Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони.