ЗМІ: ЄС внесе Росію до чорного списку за відмивання грошей

ЄС додасть Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Politico від двох посадовців ЄС та з документа, з яким ознайомилося видання, передає "Європейська правда".

Глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до чорного списку, незважаючи на докази, представлені урядом України, через опір країн групи BRICS, до якої входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.

Законодавці ЄС неодноразово закликали Комісію зробити те, чого не змогла зробити FATF. Комісія зобов'язалася завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для виключення Об'єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару зі списку раніше цього року.

В інших внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою.

ЄС вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС.

Внесення до чорного списку змусить фінансові установи посилити належну ретельність щодо всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходів, додатково знизити ризики.

ЄС зазвичай приєднується до рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей. AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року.

На початку літа цього року стало відомо, що Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого "сірого списку" країн із неналежним контролем за відмиванням коштів, що може посилити фінансовий тиск на Москву.

У жовтні 2023 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі вирішила внести Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу.

Болгарія стала другим членом ЄС, щодо якої міжнародний фінрегулятор запровадив посилений моніторинг. У червні 2023 року туди також внесли Хорватію.