СМИ: ЕС внесет Россию в черный список за отмывание денег

ЕС добавит Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico от двух должностных лиц ЕС и из документа, с которым ознакомилось издание, передает "Европейская правда".

Глобальный надзорный орган Financial Action Task Force (FATF) приостановил членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включил ее в черный список, несмотря на доказательства, представленные правительством Украины, из-за сопротивления стран группы BRICS, в которую входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Законодатели ЕС неоднократно призывали Комиссию сделать то, чего не смогла сделать FATF. Комиссия обязалась завершить пересмотр до конца 2025 года, чтобы получить их поддержку для исключения Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка ранее в этом году.

В других внутренних документах Еврокомиссия отметила, что оценка была затруднена отсутствием обмена информацией с Москвой.

ЕС уже имеет широкий спектр санкций, которые существенно ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам ЕС.

Внесение в черный список заставит финансовые учреждения усилить надлежащую тщательность в отношении всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизить риски.

ЕС обычно присоединяется к решениям FATF, но с этого года он имеет собственный орган по противодействию отмыванию денег. AMLA будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года.

В начале лета этого года стало известно, что Европейский Союз рассматривает возможность внесения России в свой "серый список" стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств, что может усилить финансовое давление на Москву.

В октябре 2023 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре решила внести Болгарию , государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.

Болгария стала вторым членом ЕС, в отношении которого международный финрегулятор ввел усиленный мониторинг. В июне 2023 года туда также внесли Хорватию.