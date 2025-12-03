Литва прийме в себе половину квоти мігрантів у 2026 році, за решту заплатить

Уряд Литви ухвалив рішення, що наступного року країна прийме половину мігрантів, які їй належить прийняти в межах механізму солідарності Європейського Союзу, а за решту сплатить фінансовий внесок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з Пактом про міграцію та притулок, ухваленим Радою Євросоюзу у травні 2024 року, Литва зобов'язана щороку приймати близько 158 мігрантів, які прибувають до ЄС, або сплачувати 3,28 млн євро.

Механізм солідарності має на меті полегшити тиск на країни ЄС, які є основними пунктами в’їзду, зокрема Грецію, Кіпр, Іспанію та Італію.

"Ми пропонуємо пропорційну модель, яка демонструє солідарність Литви як держави-члена ЄС і визнає допомогу, яку ми отримали, коли зіткнулися з великими потоками міграції, перетвореної на зброю", – сказав міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович на засіданні уряду.

Він додав, що внесок Литви за відмову приймати частину мігрантів може виявитися нижчим, ніж попередні оцінки. Крім того, виплати будуть здійснені у 2027 році, що означає, що кошти повинні бути передбачені в державному бюджеті наступного року.

За даними литовського Управління міграції, станом на жовтень понад 211 тисяч іноземних громадян мають чинні дозволи на проживання в Литві.

Оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС.

Фонд солідарності – це інструмент солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, який має запрацювати із середини 2026 року, коли набуде чинності новий Пакт про міграцію та притулок.

Згідно з ним, держави, які найбільше потерпають від міграції, можуть домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку. Єврокомісія визначила, що на таку підтримку зможуть претендувати Греція, Кіпр, Італія та Іспанія.