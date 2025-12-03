Литва примет половину квоты мигрантов в 2026 году, за остальных заплатит

Правительство Литвы приняло решение, что в следующем году страна примет половину мигрантов, которых ей предстоит принять в рамках механизма солидарности Европейского Союза, а за остальных выплатит финансовый взнос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно Пакту о миграции и убежище, принятому Советом Евросоюза в мае 2024 года, Литва обязана ежегодно принимать около 158 мигрантов, прибывающих в ЕС, или платить 3,28 млн евро.

Механизм солидарности имеет целью облегчить давление на страны ЕС, которые являются основными пунктами въезда, в частности Грецию, Кипр, Испанию и Италию.

"Мы предлагаем пропорциональную модель, которая демонстрирует солидарность Литвы как государства-члена ЕС и признает помощь, которую мы получили, когда столкнулись с большими потоками миграции, превращенной в оружие", – сказал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович на заседании правительства.

Он добавил, что вклад Литвы за отказ принимать часть мигрантов может оказаться ниже, чем предыдущие оценки. Кроме того, выплаты будут осуществлены в 2027 году, что означает, что средства должны быть предусмотрены в государственном бюджете следующего года.

По данным литовского Управления миграции, по состоянию на октябрь более 211 тысяч иностранных граждан имеют действующие разрешения на проживание в Литве.

Обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.

Фонд солидарности – это инструмент солидарности ЕС для государств-членов, испытывающих миграционное давление, который должен заработать с середины 2026 года, когда вступит в силу новый Пакт о миграции и убежище.

Согласно ему, государства, которые больше всего страдают от миграции, могут добиться либо переселения части просителей убежища в другие страны ЕС, либо дополнительной финансовой поддержки в размере 20 тысяч евро на просителя убежища. Еврокомиссия определила, что на такую поддержку смогут претендовать Греция, Кипр, Италия и Испания.