Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що конфіскація заморожених активів РФ може зашкодити мирним ініціативам США.

Про це у коментарі Суспільному на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Баланар заявив, що питання заморожених російських активів є складовою "мирного плану" адміністрації американського президента Дональда Трампа, а відтак – Братислава не хоче втручатися в цей процес.

Водночас з іншого боку, Словаччина вважає, що конфіскація заморожених активів є "дуже делікатним питанням для майбутнього".

"Тому ми маємо бути дуже обережними і враховувати всі необхідні обставини, коли йдеться про ці заморожені активи", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства Словаччини.

Бланар зазначив, що у цьому питанні його країна орієнтується на позицію Бельгії, яка також закликає утриматися від різких кроків.

А на уточнювальне запитання, чи підтримає Братислава іншу опцію фінансування, запропоновану Європейською комісією, Бланар заявив, що словацький уряд "більше не буде підтримувати і фінансувати війну в Україні".

Зазначимо, 3 грудня глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-27 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Єврокомісією міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона є категорично неприйнятною.

Наприкінці листопада прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер письмово виклав зауваження і вимоги Бельгії щодо росактивів у листі на ім'я президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

