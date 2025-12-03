МИД Словакии: конфискация активов РФ – "деликатный вопрос для будущего"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что конфискация замороженных активов РФ может навредить мирным инициативам США.

Об этом в комментарии Суспільному на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Баланар заявил, что вопрос замороженных российских активов является составной частью "мирного плана" администрации американского президента Дональда Трампа, а следовательно – Братислава не хочет вмешиваться в этот процесс.

В то же время, с другой стороны, Словакия считает, что конфискация замороженных активов является "очень деликатным вопросом для будущего".

"Поэтому мы должны быть очень осторожными и учитывать все необходимые обстоятельства, когда речь идет об этих замороженных активах", – сказал глава внешнеполитического ведомства Словакии.

Бланар отметил, что в этом вопросе его страна ориентируется на позицию Бельгии, которая также призывает воздержаться от резких шагов.

А на уточняющий вопрос, поддержит ли Братислава другой вариант финансирования, предложенный Европейской комиссией, Бланар заявил, что словацкое правительство "больше не будет поддерживать и финансировать войну в Украине".

Отметим, 3 декабря глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила два решения по финансированию Украины в 2026-27 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Еврокомиссией министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что оно является категорически неприемлемым.

В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер письменно изложил замечания и требования Бельгии в отношении российских активов в письме на имя президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

