Сибіга розповів главі МЗС Іспанії про ситуацію на фронті і мирний процес

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом, в ході якої йшлося, зокрема про ситуацію на фронті і останні події у мирному процесі.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розповів очільнику МЗС Іспанії про ситуацію на передовій та наслідки нещодавніх масових атак Росії на критичну інфраструктуру та цивільне населення України.

"Я наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості України в умовах ескалації терору з боку Росії", – зазначив Сибіга.

Також, за його словами, він поінформував Альбареса про останні події в мирному процесі та наголосив на "прихильності України до досягнення справедливого і міцного миру на основі трансатлантичної єдності".

"Зараз настав вирішальний момент для мобілізації наших колективних зусиль з відновлення безпеки в Європі. Я вдячний Іспанії за її всебічну підтримку і моєму колезі за запевнення у непохитній солідарності з Україною та українським народом", – резюмував Сибіга.

Своєю чергою Альбарес в ході розмови засудив російські атаки на цивільні об’єкти України.

Він також побажав, щоб "2026 рік нарешті став роком миру для українського народу".

Альбарес запевнив, що Іспанія підтримуватиме Україну у переговорах щодо досягнення справедливого і тривалого миру.

"Європа повинна залишатися єдиною і непохитною, оскільки на кону стоїть майбутня система європейської безпеки. Україна повинна мати надійні гарантії безпеки. Будь-які рішення щодо її майбутнього, особливо щодо її територій, може приймати лише український народ", – підкреслив він.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп 28 грудня зустрілися у Флориді для переговорів про мир.