Сибига рассказал главе МИД Испании о ситуации на фронте и мирном процессе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, в ходе которого речь шла, в частности, о ситуации на фронте и последних событиях в мирном процессе.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига рассказал главе МИД Испании о ситуации на передовой и последствиях недавних массовых атак России на критическую инфраструктуру и гражданское население Украины.

"Я подчеркнул важность укрепления противовоздушной обороны и энергетической устойчивости Украины в условиях эскалации террора со стороны России", – отметил Сибига.

Также, по его словам, он проинформировал Альбареса о последних событиях в мирном процессе и подчеркнул "приверженность Украины достижению справедливого и прочного мира на основе трансатлантического единства".

"Сейчас наступил решающий момент для мобилизации наших коллективных усилий по восстановлению безопасности в Европе. Я благодарен Испании за ее всестороннюю поддержку и моему коллеге за заверения в непоколебимой солидарности с Украиной и украинским народом", – резюмировал Сибига.

В свою очередь Альбарес в ходе беседы осудил российские атаки на гражданские объекты Украины.

Он также пожелал, чтобы "2026 год наконец стал годом мира для украинского народа".

Альбарес заверил, что Испания будет поддерживать Украину в переговорах по достижению справедливого и прочного мира.

"Европа должна оставаться единой и непоколебимой, поскольку на кону стоит будущая система европейской безопасности. Украина должна иметь надежные гарантии безопасности. Любые решения относительно ее будущего, особенно относительно ее территорий, может принимать только украинский народ", – подчеркнул он.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп 28 декабря встретились во Флориде для переговоров о мире.