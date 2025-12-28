Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир

У приватній резиденції президента США в Мар-а-Лаго, у штаті Флорида, розпочалася зустріч президентів України та США, Володимир Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомляє Європейська правда.

Лідери зустрілися на ганку, зустріч транслювалася у прямому ефірі. Зустріч, що мала початися о 8 вечора за київським часом (о першій годині дня за місцевим часом), розпочалася із запізненням на майже пів години.

Ці переговори будуть повністю присвячені так званим "мирним переговорам" і ґрунтуватимуться на попередній роботі переговорних команд, які перед тим напрацювали план з 20 пунктів.

Напередодні переговорів з Трампом Зеленський мав розмову із лідерами ЄС, Канади та НАТО.

