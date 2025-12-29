Макрон анонсував зустріч "коаліції рішучих" для узгодження гарантій безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами Макрона, він та інші європейські лідери взяв участь у спільній розмові з президентом Володимир Зеленський та його американським візаві Дональдом Трампом, після чого окремо поспілкувався із Зеленським.

За словами Макрона, сторони досягають прогресу у питанні безпекових гарантій.

"Ми досягаємо прогресу в питанні гарантій безпеки, які будуть мати ключове значення для побудови справедливого і тривалого миру", – зазначив він.

Відтак французький президент наголосив, що на початку січня у Парижі зберуться країни "коаліції рішучих", щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни.

Нещодавно у Єлисейському палаці розповіли "Європейській правді", що гарантії безпеки для України, які планують фіналізувати на засіданні "коаліції рішучих", складатимуться з трьох ліній, що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов’язання, подібні до ст. 5 статуту НАТО.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

Після цього український президент заявив, що американська та українська команда продовжать працювати над аспектами "мирного плану" найближчим часом.