Туреччина та Іспанія підписали угоду про постачання навчальних літаків на 2,6 млрд євро
Туреччина та Іспанія підписали угоду на суму 2,6 млрд євро? Яка передбачає закупівлю іспанськими ВПС 30 легких навчальних літаків у Turkish Aerospace Industries з 2028 року,
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на міністерство оборони Туреччини, інформує "Європейська правда".
Turkish Aerospace Industries і Airbus підписали угоду про співпрацю в липні в рамках переговорів про закупівлю. Остаточна угода стала першим закордонним продажем навчального літака HURJET.
Туреччина буде експортувати літаки HURJET з 2028 по 2036 рік, йдеться в заяві відомства, яке додало, що угода також відкриє шлях для поглиблення співпраці в оборонній промисловості між союзниками по НАТО Туреччиною та Іспанією.
"Ця угода є багатовимірним експортним пакетом з високою доданою вартістю для оборонної промисловості", – заявив голова Turkish Aerospace Industries Халук Горгун.
Він зазначив, що угода включає експорт літаків HURJET, інтегровану архітектуру навчання, інфраструктуру технічного обслуговування та довгострокову оперативну підтримку.
