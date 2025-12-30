Турция и Испания подписали соглашение о поставке учебных самолетов на 2,6 млрд евро

Турция и Испания подписали соглашение на сумму 2,6 млрд евро? Оно предусматривает закупку испанскими ВВС 30 легких учебных самолетов у Turkish Aerospace Industries с 2028 года,

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции, информирует "Европейская правда".

Turkish Aerospace Industries и Airbus подписали соглашение о сотрудничестве в июле в рамках переговоров о закупке. Окончательное соглашение стало первой зарубежной продажей учебного самолета HURJET.

Турция будет экспортировать самолеты HURJET с 2028 по 2036 год, говорится в заявлении ведомства, которое добавило, что соглашение также откроет путь для углубления сотрудничества в оборонной промышленности между союзниками по НАТО Турцией и Испанией.

"Это соглашение является многомерным экспортным пакетом с высокой добавленной стоимостью для оборонной промышленности", – заявил глава Turkish Aerospace Industries Халук Горгун.

Он отметил, что соглашение включает экспорт самолетов HURJET, интегрированную архитектуру обучения, инфраструктуру технического обслуживания и долгосрочную оперативную поддержку.

Как сообщалось, в 2025 году Великобритания экспортировала оружие на рекордную сумму в 22 миллиарда евро, и в правительстве говорят, что "это еще не предел".

Между тем в этом году количество лицензий на экспорт немецкого оружия значительно уменьшилось.