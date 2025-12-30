В Іспанії не виявили доказів незаконного фінансування керівної партії

В Іспанії аудит, який замовила керівна Соціалістична партія (PSOE), не виявив фактів незаконного фінансування або незадекларованих коштів.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив у липні про проведення зовнішнього аудиту структури фінансування партії в період з 2017 по 2024 рік після витоку поліцейського звіту, який розкривав велику схему отримання відкатів за укладення контрактів, пов'язану з організаційним секретарем PSOE Сантосом Серданом.

Попередник Сердана, колишній міністр Хосе Луїс Абалос, і його помічник Колдо Гарсія наразі перебувають у попередньому ув'язненні за підозрою в причетності до тієї ж схеми.

Проаналізувавши грошові виплати PSOE, а також грошові кошти партії, у звіті було зроблено висновок, що виплати за розглянутий період є "послідовними, закритими і піддаються перевірці", хоча в ньому були відзначені "вражаючі" незначні витрати, пов'язані з оплатою ресторанів і готелів.

Санчес неодноразово відкидав звинувачення в структурній корупції в керівній партії Іспанії, говоривши лише про "поодинокі випадки корупції".

Національний суд разом з Верховним судом у грудні відкрив окреме "секретне розслідування" ймовірного незаконного фінансування партії, підозрюючи Абалоса і Гарсію у відмиванні грошей від незаконних комісійних через казну PSOE.

Наприкінці листопада десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій демонстрації в Мадриді з вимогою провести дострокові парламентські вибори.

Соратники премʼєра Іспанії в останні місяці опинились у центрі корупційних скандалів. Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи.