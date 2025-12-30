В Испании не обнаружили доказательств незаконного финансирования правящей партии

В Испании аудит, заказанный правящей Социалистической партией (PSOE), не выявил фактов незаконного финансирования или незадекларированных средств.

Об этом сообщает Euractiv, информирует «Европейская правда».

Премьер-министр Педро Санчес объявил в июле о проведении внешнего аудита структуры финансирования партии в период с 2017 по 2024 год после утечки полицейского отчета, который раскрывал крупную схему получения откатов за заключение контрактов, связанную с организационным секретарем PSOE Сантосом Серданом.

Предшественник Сердана, бывший министр Хосе Луис Абалос, и его помощник Колдо Гарсия в настоящее время находятся в предварительном заключении по подозрению в причастности к той же схеме.

Проанализировав денежные выплаты PSOE, а также денежные средства партии, в отчете был сделан вывод, что выплаты за рассматриваемый период являются «последовательными, закрытыми и поддаются проверке», хотя в нем были отмечены «впечатляющие» незначительные расходы, связанные с оплатой ресторанов и отелей.

Санчес неоднократно отвергал обвинения в структурной коррупции в правящей партии Испании, говоря лишь о «единичных случаях коррупции».

Национальный суд вместе с Верховным судом в декабре открыл отдельное «секретное расследование» вероятного незаконного финансирования партии, подозревая Абалоса и Гарсию в отмывании денег от незаконных комиссионных через казну PSOE.

В конце ноября десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в Мадриде с требованием провести досрочные парламентские выборы.

