У Мадриді зібрався великий мітинг з вимогою дострокових виборів

Десятки тисяч людей взяли участь у антиурядовій демонстрації в Мадриді з вимогою провести дострокові парламентські вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання The Guardian.

Недільний протест, організований консервативною Народною партією (PP) під гаслом "Ось і все: мафія чи демократія?", відбувся через три дні після того, як один із колишніх найближчих союзників прем’єр-міністра Педро Санчеса, ексміністр транспорту Хосе Луїс Абалос, був узятий під варту суддею, що розслідує корупційну справу.

Народна партія заявила про участь у акції 80 тисяч людей, тоді як представник центрального уряду в регіоні оцінив кількість учасників приблизно вдвічі меншою.

Лідер PP Альберто Нуньєс Фейхоо назвав роботу нинішнього парламенту "абсурдною" і заявив, що її не можна продовжувати. Він додав, що взяття Абалоса під варту доводить, що політичний стиль Санчеса – так званий "санчизм" – є прогнилим.

"Санчизм – це політична, економічна, інституційна, соціальна та моральна корупція. Санчизм уже у в’язниці, і він має піти з уряду", – сказав Фейхоо.

Фелікс Боланьйос, міністр юстиції Іспанії, заявив, що PP та ультраправа партія Vox, яка не брала участі в протесті, фактично однакові й змагаються між собою, хто скаже "найбезглуздіші речі про прем’єра".

Санчес, який прийшов до влади у 2018 році після вотуму недовіри, що усунув корумпований уряд одного з попередників Фейхоо, запевняє, що продовжить роботу попри численні звинувачення у корупції в його оточенні та серію недавніх судових ударів.

У понеділок його генеральний прокурор Альваро Гарсія Ортіс подав у відставку після того, як Верховний суд визнав його винним у витоку конфіденційної інформації.

