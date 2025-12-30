В Естонії затримали чоловіка, який намалював символ "Z" на будівлі парламенту

В естонській столиці Таллінні затримали чоловіка, який намалював символ "Z" на колону будівлі Рійгікогу (парламенту).

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, правоохоронці отримали повідомлення про інцидент у ніч на 30 грудня.

Співробітник служби охорони парламенту затримав підозрюваного на місці події. Ним виявився 32-річний громадянин Естонії.

Як повідомила оперативний керівник Пихьяської префектури Кадрі Анн Салла, поліція розпочала провадження у справі про проступок за статтею Пенітенціарного кодексу, що стосується підтримки та виправдання міжнародного злочину.

У поліції нагадали, що в Естонії заборонено використання символів, які виправдовують або підтримують військову агресію та міжнародні злочини, включаючи символ Z.

За запевненням влади, затриманий добре знайомий поліції і раніше вже неодноразово карався за аналогічні дії.

Раніше окружний суд Праги присудив 200 годин суспільно корисних робіт чоловікові, який під час антиурядового протесту у жовтні минулого року мав на собі символіку ПВК "Вагнер".

Торік у Чехії поліція проводила розслідування щодо чоловіка, який пройшовся вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії Росії.