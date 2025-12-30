В Эстонии задержали мужчину, который нарисовал символ "Z" на здании парламента

В эстонской столице Таллинне задержали мужчину, который нарисовал символ "Z" на колонне здания Рийгикогу (парламента).

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Как отмечается, правоохранители получили сообщение об инциденте в ночь на 30 декабря.

Сотрудник службы охраны парламента задержал подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 32-летний гражданин Эстонии.

Как сообщила оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла, полиция начала производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся поддержки и оправдания международного преступления.

В полиции напомнили, что в Эстонии запрещено использование символов, которые оправдывают или поддерживают военную агрессию и международные преступления, включая символ Z.

По заверениям властей, задержанный хорошо знаком полиции и ранее уже неоднократно наказывали за аналогичные действия.

Ранее окружной суд Праги приговорил к 200 часам общественно полезных работ мужчину, который во время антиправительственного протеста в октябре прошлого года имел на себе символику ЧВК "Вагнер".

В прошлом году в Чехии полиция проводила расследование в отношении мужчины, который прошел по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.