Італія відкладає впровадження "податку на цукор" до 2027 року

Парламент Італії у вівторок, схваливши проєкт бюджету на 2026 рік, офіційно відклавши до січня 2027 року впровадження "податку на цукор", який поширюється на безалкогольні напої з додаванням цукру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Правова база для впровадження податку, який мав набути чинності 1 січня 2026 року, була закладена в законі про фінанси на 2020 рік. Однак наступні уряди неодноразово відкладали його.

"Відстрочка на дванадцять місяців дозволяє продовжити діалог з урядом з метою остаточного скасування таких податків, як податок на цукор і податок на пластик, які невиправдано стримують інвестиції в країну", – сказав Джан Джакомо П'єріні, президент Assobibe, галузевої лобістської групи, що представляє виробників безалкогольних напоїв в Італії.

На європейському рівні Комісія запропонувала ввести податок на продукти харчування з високим ступенем переробки, продукти з високим вмістом жиру, цукру або солі, а також алкогольні напої з додаванням цукру в рамках свого плану з охорони серцево-судинної системи.

Зіткнувшись з негативною реакцією з боку агропромислових гігантів, Комісія у своєму плані, опублікованому в грудні, не включила зобов'язання ввести податок на солодкі напої.

У листопаді міністр охорони здоровʼя Великої Британії Вес Стрітінг сказав, що так званий податок на солодке, покликаний сприяти боротьбі з ожирінням, уперше буде поширений на молочні напої.

У Британії останніми роками неодноразово з'являлися ініціативи для боротьби з ожирінням як обмеження для реклами шкідливої їжі та акційних пропозицій на зразок "3 за ціною 2" у магазинах.