Италия откладывает введение "налога на сахар" до 2027 года
Парламент Италии во вторник, одобрив проект бюджета на 2026 год, официально отложил до января 2027 года введение "налога на сахар", который распространяется на безалкогольные напитки с добавлением сахара.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Правовая база для введения налога, который должен был вступить в силу 1 января 2026 года, была заложена в законе о финансах на 2020 год. Однако последующие правительства неоднократно откладывали его.
"Отсрочка на двенадцать месяцев позволяет продолжить диалог с правительством с целью окончательной отмены таких налогов, как налог на сахар и налог на пластик, которые неоправданно сдерживают инвестиции в страну", – сказал Джан Джакомо Пьерини, президент Assobibe, отраслевой лоббистской группы, представляющей производителей безалкогольных напитков в Италии.
На европейском уровне Комиссия предложила ввести налог на продукты питания с высокой степенью переработки, продукты с высоким содержанием жира, сахара или соли, а также алкогольные напитки с добавлением сахара в рамках своего плана по охране сердечно-сосудистой системы.
Столкнувшись с негативной реакцией со стороны агропромышленных гигантов, Комиссия в своем плане, опубликованном в декабре, не включила обязательство ввести налог на сладкие напитки.
В ноябре министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг сказал, что так называемый налог на сладкое, призванный способствовать борьбе с ожирением, впервые будет распространен на молочные напитки.
В Великобритании в последние годы неоднократно появлялись инициативы по борьбе с ожирением, такие как ограничения на рекламу вредной пищи и акционных предложений типа "3 по цене 2" в магазинах.