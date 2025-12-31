Хорватія виділяє близько 14 млн євро на закупівлю зброї США для України
Хорватія вирішила приєднатися до ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю зброї у США для України, внісши близько 14 мільйонів євро.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби хорватського уряду, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, Уряд Хорватії прийняв рішення про перерозподіл коштів у рамках державного бюджету на 2025 рік, виділивши 235,7 млн євро на великі програми закупівель у сфері оборони.
Фінансування буде використано для оплати авансових платежів за придбання колісних самохідних гаубиць CAESAR Mk2, включаючи супутні системи та обладнання, а також для закупівлі основних бойових танків Leopard 2A8, тренажерів і довгострокової логістичної підтримки з розширеною гарантією.
На додаток до закупівель важких наземних систем уряд також схвалив окремий перерозподіл трохи менше 14 млн євро Міністерству закордонних і європейських справ.
Ці кошти будуть використані для внеску Хорватії в механізм НАТО PURL, призначеного для координації закупівель і поставок військового обладнання в Україну на основі оперативних потреб.
Раніше стало відомо, що Румунія вирішила підтримати ініціативу PURL, зробивши внесок у 50 мільйонів євро.
Повідомляли також, що Португалія готова внести 50 млн євро до механізму PURL.