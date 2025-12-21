Португалія внесе 50 млн євро в ініціативу з купівлі зброї США для України 

Міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з португальським колегою Нуну Мело подякував за готовність країни внести 50 млн євро до механізму PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України.

Про це Шмигаль повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Шмигаль подякував міністру за візит до Києва та за готовність Португалії зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL.

Крім того, повідомив Шмигаль, Португалія буде спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

Також міністри обговорили критичні потреби оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у суботу в Києві підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів.

Угоду підписали під час першого візиту премʼєра Португалії до України.

Монтенегру під час візиту до Києва оголосив про виділення 600 тисяч євро до Енергетичного фонду підтримки України.