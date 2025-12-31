Хорватия выделяет около 14 млн евро на закупку оружия США для Украины

Хорватия решила присоединиться к инициативе PURL, которая обеспечивает закупку оружия в США для Украины, внеся около 14 миллионов евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы хорватского правительства, информирует "Европейская правда".

Как отмечается, правительство Хорватии приняло решение о перераспределении средств в рамках государственного бюджета на 2025 год, выделив 235,7 млн евро на крупные программы закупок в сфере обороны.

Финансирование будет использовано для оплаты авансовых платежей за приобретение колесных самоходных гаубиц CAESAR Mk2, включая сопутствующие системы и оборудование, а также для закупки основных боевых танков Leopard 2A8, тренажеров и долгосрочной логистической поддержки с расширенной гарантией.

В дополнение к закупкам тяжелых наземных систем правительство также одобрило отдельное перераспределение чуть менее 14 млн евро Министерству иностранных и европейских дел.

Эти средства будут использованы для вклада Хорватии в механизм НАТО PURL, предназначенный для координации закупок и поставок военного оборудования в Украину на основе оперативных потребностей.

Ранее стало известно, что Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав взнос в 50 миллионов евро.

Сообщалось также, что Португалия готова внести 50 млн евро в механизм PURL.