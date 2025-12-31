ЗМІ розповіли, як Трамп "розрядив" переговори із Зеленським дзвінком колишній "Міс Україна"

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні несподівано організував телефонну розмову українського лідера з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Як описують співрозмовники видання, розмова відбулася після того, як Зеленський разом із кількома європейськими лідерами прибув до Вашингтона 18 серпня, після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці, з метою переконати президента США у небезпеці поступок Росії.

У певний момент Трамп зауважив своїм помічникам, що коли він був власником конкурсу "Міс Всесвіт", українські конкурсантки часто були найкрасивішими, тож він вигукнув: "Українські жінки красиві". "Я знаю, я одружився з однією з них", – відповів на це Зеленський.

Трамп пояснив, що його старий друг, магнат з Лас-Вегаса Філ Раффін, одружився з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко, а сам президент познайомився з нею на конкурсі "Міс Всесвіт". Тож він зателефонував Раффіну, який передав трубку своїй дружині, а Трамп зробив те саме для Зеленського, і протягом наступних 10–15 хвилин у кімнаті запала тиша, поки двоє розмовляли українською.

"Можна було відчути, як змінилася атмосфера в кімнаті, – сказав посадовець, який був там присутній. – Температура впала. Всі сміялися. Це створило людський зв'язок. Це було щось на зразок злиття думок. Це зробило Зеленського більш людяним для Трампа".

Місяць по тому, в Нью-Йорку на відкритті Генеральної Асамблеї ООН, Трамп назвав Зеленського "великою людиною", яка "веде пекельну боротьбу".

