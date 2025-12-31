СМИ рассказали, как Трамп "разрядил" переговоры с Зеленским звонком бывшей "Мисс Украина"

Президент США Дональд Трамп во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в августе неожиданно организовал телефонный разговор украинского лидера с бывшей "Мисс Украина" Александрой Николаенко.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Как описывают собеседники издания, разговор состоялся после того, как Зеленский вместе с несколькими европейскими лидерами прибыл в Вашингтон 18 августа, после встречи Трампа и Путина на Аляске, с целью убедить президента США в опасности уступок России.

В определенный момент Трамп заметил своим помощникам, что когда он был владельцем конкурса "Мисс Вселенная", украинские конкурсантки часто были самыми красивыми, поэтому он воскликнул: "Украинские женщины красивы". "Я знаю, я женился на одной из них", – ответил на это Зеленский.

Трамп объяснил, что его старый друг, магнат из Лас-Вегаса Фил Раффин, женился на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко, а сам президент познакомился с ней на конкурсе "Мисс Вселенная". Поэтому он позвонил Раффину, который передал трубку своей жене, а Трамп сделал то же самое для Зеленского, и в течение следующих 10–15 минут в комнате воцарилась тишина, пока двое разговаривали на украинском.

"Можно было почувствовать, как изменилась атмосфера в комнате, – сказал чиновник, который был там присутствовал. – Температура упала. Все смеялись. Это создало человеческую связь. Это было что-то вроде слияния мыслей. Это сделало Зеленского более человечным для Трампа".

Месяц спустя, в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп назвал Зеленского "великим человеком", который "ведет адскую борьбу".

