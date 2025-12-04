Молдова розробляє план об’єднання країни спільно з ЄС і США

Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я, але не розкриватиме деталей цього задуму.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь.

Віцепрем’єр підтвердив, що влада Молдови у співпраці з ЄС та США готує план об’єднання країни.

"Ми справді активно працюємо над стратегією, чи "дорожною картою" реінтеграції. Але, як ви знаєте, чутливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які з часом дадуть результат. Ми не можемо розповідати про усі її кроки у реальному часі, тому що це може зашкодити", – сказав Валеріу Ківерь.

Він додав, що про ці напрацювання повідомлять публічно "у слушний момент".

Також віцепрем’єр зазначив, що Молдова не хоче, щоб питання Придністров’я включали у якісь ширші перемовини, зокрема щодо припинення російсько-української війни.

