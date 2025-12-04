Молдова разрабатывает план объединения страны совместно с ЕС и США

Молдова в сотрудничестве с Евросоюзом и США разрабатывает план реинтеграции непризнанного Приднестровья, но не будет раскрывать детали этого замысла.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Вице-премьер подтвердил, что власти Молдовы в сотрудничестве с ЕС и США готовят план объединения страны.

"Мы действительно активно работаем над стратегией или "дорожной картой" реинтеграции. Но, как вы знаете, чувствительные вопросы требуют осторожности. Нам нужно продумать шаги, которые со временем дадут результат. Мы не можем рассказывать обо всех ее шагах в реальном времени, потому что это может навредить", – сказал Валериу Киверь.

Он добавил, что об этих наработках сообщат публично "в подходящий момент".

Также вице-премьер отметил, что Молдова не хочет, чтобы вопросы Приднестровья включались в какие-то более широкие переговоры, в частности о прекращении российско-украинской войны.

