Медведєв погрожує Європі війною за використання росактивів для "репараційної позики" Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив війною Росії проти Європи у разі рішення країн ЄС використати заморожені російські активи для "репараційної позики" Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заява з’явилась у його Telegram.

Медведєв заявив, що якщо "збожеволілий Євросоюз спробує все ж вкрасти російські активи" і використає їх для репараційної позики Україні, то Росія може розглядати це як привід для війни.

Такі дії у рамках міжнародного права можуть кваліфікуватися як особливий casus belli з усіма наступними наслідками для Брюсселя і окреих країн ЄС. І тоді повернення цих кроків може відбутися вже не через суд, а шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі переможеними ворогами Росії", = заявив російський посадовець.

Медведєва, як відомо, вважають "рупором" для ексцентричних заяв, які не озвучуються топпосадовцями Росії, але загалом відображають думку і настрої російської верхівки.

Його заява перегукується із погрозами очільника Кремля раніше цього тижня про те, що Європа, мовляв, перешкоджає досягненню миру і що "якщо Європа хоче війни, то Росія готова".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія – на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків рішення – назвала її категорично неприйнятною.

Водночас інші країни ЄС виступають проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні.

