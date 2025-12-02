Путін: якщо Європа захоче воювати, ми готові

Очільник Кремля Владімір Путін стверджує, що "не має" наміру воювати з Європою, але готовий до цього.

Про це він сказав під час виступу перед журналістами у вівторок, 2 грудня, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Його заяви пролунали перед зустріччю із американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

"Ми не збираємося воювати з Європою, я вже про це сто разів говорив", – заявив Путін.

Водночас очільник Кремля сказав, що Росія "готова" до цього, якщо Європа "захоче воювати".

"Але якщо Європа раптом захоче воювати і почне, ми готові прямо зараз", – додав він.

Зауважимо, наприкінці листопада очільник Кремля стверджував, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.

У понеділок, 1 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Розмова з Віткоффом відбулась напередодні його зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, яка запланована на вівторок, 2 грудня.