Медведев угрожает Европе войной за использование росактивов для "репарационного займа" Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил войной России против Европы в случае решения стран ЕС использовать замороженные российские активы для "репарационного займа" Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление появилось в его Telegram.

Медведев заявил, что если "обезумевший Евросоюз попытается все же украсть российские активы" и использует их для репарационного займа Украине, то Россия может рассматривать это как повод для войны.

"Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путëм настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", – заявил российский чиновник.

Медведева, как известно, считают "рупором" для эксцентричных заявлений, которые не озвучиваются топ-чиновниками России, но в целом отражают мнение и настроения российской верхушки.

Его заявление перекликается с угрозами главы Кремля ранее на этой неделе о том, что Европа, мол, препятствует достижению мира и что "если Европа хочет войны, то Россия готова".

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения о финансировании Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия – на территории которой хранится основная часть россактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий решения – назвала его категорически неприемлемым.

В то же время другие страны ЕС выступают против предоставления Бельгии безграничных гарантий для разблокирования займа Украине.

