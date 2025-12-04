"Дуже зайняті люди": глава ОБСЄ – про відсутність Лаврова і Рубіо у Відні

Міністерка закордонних справ Фінляндії, яка головує в ОБСЄ, Еліна Валтонен вважає зрозумілою відсутність очільників дипломатії Росії та США на зустрічі Організації у Відні.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції у межах міністерської зустрічі ОБСЄ.

На прохання прокоментувати відсутність держсекретаря США Марко Рубіо і глави МЗС Росії Сергєя Лаврова Валтонен сказала: "Ну, міністри закордонних справ – дуже зайняті люди".

"Звичайно, мій колега Марко Рубіо, який бере активну участь у поточних мирних переговорах, має багато справ. Але, очевидно, тут були представники США, і те саме стосується Росії (вона має на увазі заступників Рубіо та Лаврова. – Ред.)", – сказала глава фінського МЗС.

"І я це розумію. Міністр закордонних справ Росії також був зайнятий іншими справами", – додала вона.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Лавров був відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі Організації безпеки та співробітництва у Європі, що стало безпрецедентним кроком Росії.

