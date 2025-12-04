Министр иностранных дел Финляндии, которая председательствует в ОБСЕ, Элина Валтонен считает понятным отсутствие руководителей дипломатии России и США на встрече Организации в Вене.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции в рамках министерской встречи ОБСЕ.

На просьбу прокомментировать отсутствие госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова Валтонен сказала: "Ну, министры иностранных дел – очень занятые люди".

"Конечно, у моего коллеги Марко Рубио, который активно участвует в текущих мирных переговорах, много дел. Но, очевидно, здесь были представители США, и то же касается России (она имеет в виду заместителей Рубио и Лаврова. – Ред.)", – сказала глава финского МИД.

"И я это понимаю. Министр иностранных дел России также был занят другими делами", – добавила она.

Как сообщала "ЕвроПравда", Лавров отсутствовал на нынешней министерской встрече Организации безопасности и сотрудничества в Европе, что стало беспрецедентным шагом России.

