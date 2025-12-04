Міністерська зустріч ОБСЄ у Відні проходить без Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі Організації безпеки та співробітництва у Європі, що проходить під головуванням Фінляндії в австрійському Відні.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Донедавна очільник МЗС РФ Сергєй Лавров докладав шалених зусиль, щоб вийти з-під міжнародної блокади – у тому числі для участі у зустрічі ОБСЄ.

Понад рік тривала "багатоетапна спецоперація", щоб гарантувати його запрошення на зустріч ОБСЄ. Ймовірно, з цим було пов’язане завчасне перенесення зустрічі зі столиці головуючої цьогоріч Фінляндії – якій тоді довелось би видавати дозвіл на в’їзд Лаврову – до більш "поступливої" Австрії (втім, у Гельсінкі це пояснювали організаційними міркуваннями).

Але попри всі ці зусилля, за кілька днів до засідання Москва оголосила, що Лавров до Відня не полетить, а натомість надішле туди свого заступника.

Також він опублікував розлогу статтю в "Російській газеті" про те, що ОБСЄ у нинішній формі Росію вже не цікавить; що організація, мовляв, деградувала і перетворилася на інструмент Заходу, та припустив "крах ОБСЄ".

За даними "ЄвроПравди", у підсумку на зустрічі присутній заступник Лаврова Александр Грушко.

У 2022 році головуюча тоді Польща не видала візи Лаврову і російській делегації, таким чином не пустивши його на зустріч. Проте для наступних засідань організації у 2023 в Північній Македонії та у 2024 на Мальті глава МЗС РФ отримав дозвіл на в'їзд.