Франція: міністрів просять не надсилати паперові листівки для економії грошей

Премʼєр-міністр Франції Себастьєн Лекорню закликав міністрів уряду відмовитись від традиції розсилання паперових вітальних листівок, аби заощадити кошти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Розпорядження припинити "надсилання паперових вітальних листівок" у 2026 році отримали міністри уряду Франції та їхні співробітники.

Як пояснюють в оточенні премʼєра, щороку члени уряду надсилають свої вітання, зокрема, членам парламенту та місцевим депутатам – у результаті може бути "до кількох тисяч вітальних листівок".

Замість цього в уряді Франції пропонують вітати колег електронною поштою.

Французький прем'єр-міністр уже оголосив про намір "структурно реформувати державну комунікацію", щоб заощадити 1 мільярд євро, який становили ці витрати в 2024 році, вимагаючи негайних зусиль.

У листопаді нижня палата парламенту Франції проголосувала за відкладення непопулярної пенсійної реформи, яку у минулому уряд ухвалив за спецпроцедурою "в обхід" законодавчого органу.

Це стало поступкою президента Емманюеля Макрона і прем’єр-міністра Лекорню задля виходу з політичної кризи.

